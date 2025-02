Elétricas viraram patinhos feios dos dividendos? Veja as boas e baratas

Veneradas pelos investidores que buscam dividendos, as empresas elétricas sempre foram uma escolha óbvia para uma carteira de renda passiva. Mas, nos últimos meses, algo mudou. Comprar ações de elétricas já não parecia uma decisão tão simples e muitos investidores foram bombardeados com uma série de "alertas" sobre a atratividade das companhias. Afinal, as elétricas se tornaram os novos patinhos feios dos dividendos?

Para Aurélio Sales, analista da VG Research, as elétricas não perderam protagonismo e nem fundamentos, mas os investidores começaram a girar carteiras na procura de setores com maior potencial de crescimento e dividendos para 2025. Assim, bancos e seguradoras, que vão potencializar seus lucros e dividendos com os juros altos, se tornaram os novos queridinhos da bolsa.

"Para investidores que priorizam segurança e estabilidade, o setor elétrico ainda é uma escolha relevante, mas é importante analisar empresa por empresa e fatores como regulação e eficiência operacional", destaca Sales.