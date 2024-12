20 maiores pagadoras de dividendos em 2024; Marfrig lidera

Alves elogia também a manutenção da política de dividendos pela atual gestão da companhia, que estabelece a distribuição de 45% do fluxo de caixa livre da empresa a cada trimestre. Ou seja, o caixa operacional menos investimentos e aquisições feitas pela petroleira em bens imobilizados, intangíveis e participações societárias.

Para 2025, Alves acredita que a Petrobras tem tudo para liderar o ranking de maiores pagadoras, com dividendos projetados de 14% para PETR4 e 16,87% para PETR3. A preferência é pelas ações preferenciais, por ter prioridade no pagamento de proventos.

Marco Saravalle, analista CNPI-P e sócio-fundador da MSX Invest, também acredita na continuidade dos bons dividendos da Petrobras. Ele destaca que a companhia tinha um endividamento elevado no passado, que conseguiu resolver, e em caso de estabilidade dos preços do petróleo poderia entregar dividendos de no mínimo 12% em 2025 e nos próximos anos.

A remuneração pode ser ainda maior, se a Petrobras distribuir dividendos extraordinários. No seu planejamento estratégico 2025-2029, a companhia se propus a pagar até US$ 10 bilhões em proventos extras. "A Petrobras tem uma chance muito grande de continuar entre as cinco maiores pagadoras de dividendos da bolsa nos próximos anos", afirma Saravalle. O analista da MSX prefere os papéis PETR4, por estarem mais baratos.

Bruno Oliveira, analista CNPI do Vida de Acionista, é mais cauteloso e adverte para os investidores não se deixar levar pelo "canto da sereia". Ele aponta que embora os últimos quatro anos foram muito favoráveis para a companhia, no horizonte de 2018 a 2020, os dividendos não foram tão bons assim.

Olhando daqui para frente, o analista enxerga que se o petróleo permanecer no patamar atual e o dólar continuar em alta, como tem sido ao longo de 2024, a rentabilidade da Petrobras aos seus investidores deve ser elevada. "No entanto, é importante relembrar e sempre ressaltar que a torneira pode fechar a qualquer momento, dado que esse patamar de proventos pagos aos seus acionistas é insustentável no longo prazo", observa Oliveira.