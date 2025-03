Dividendos acima da Selic: saiba como ganhar salário mínimo investindo

O analista afirma que a Petrobras gera fluxos de caixa robustos pela venda de petróleo e derivados, com demanda global e preços altos. "Mesmo com juros altos, a Petrobras continua rentável, pois os preços do petróleo impactam positivamente seus resultados", afirma Chinchila. A estratégia de otimização de custos fortalece essa capacidade de pagar bons dividendos. Para os próximos 12 meses, a Terra projeta R$ 75 bilhões em proventos, um dividend yield de 14,6% e as ações valorizando até o preço-alvo de R$ 48. A corretora recomenda compra.

Se os juros caírem antes do esperado, Gabriel Duarte, da Ticker Research, vê a Petrobras sendo beneficiada, pois a economia aquecida impulsiona a demanda por petróleo. Além disso, a empresa pagaria menos juros sobre suas dívidas. Duarte considera PETR4 uma boa opção para carteiras de renda passiva no longo prazo, com dividend yield estimado em 13% nos próximos 12 meses.

Oliveira, do VDA, destaca que, apesar do risco de interferência política, a Petrobras entregou fortes resultados nos últimos quatro anos. "A política de dividendos é clara, e a Margem Equatorial será um divisor de águas para uma nova fase da companhia", avalia. No entanto, ele alerta para a volatilidade do dólar e do petróleo, fatores essenciais para quem deseja investir na empresa no longo prazo. Nem tudo será cor-de-rosa.

As resilientes Cemig (CMIG4) e Copasa (CSMG3)

Atuando em setores de receitas perenes, Cemig e Copasa sustentam seus dividendos independentemente dos juros.

Vanessa Naissinger, analista do setor elétrico e de saneamento da Varos Research, explica que a Cemig - que atua com geração, transmissão e distribuição - não sofre forte impacto dos juros, pois a demanda por eletricidade é estável. Nos segmentos de geração e transmissão, a receita é garantida por contratos de longo prazo, alguns reajustados pela inflação. Já na distribuição, há risco de inadimplência, mas as tarifas podem ser ajustadas para compensar custos.