O dilema do BBAS3: como ser conservador, sexy e sem perder para o Itaú?

Tarciana Medeiros, CEO do BB, destacou o compromisso com a transparência e que, embora o objetivo seja a ponta alta, a postura cautelosa nas projeções evita alterações ao longo do ano.

Os analistas têm opiniões diversas sobre o payout. Chinchila acredita que, devido à cautela do mercado, o payout ficará em 40%. Oliveira também aposta no valor mais baixo, devido ao histórico do banco com faixas, e estima proventos líquidos de R$ 2 por ação. "O investidor receberá menos dinheiro do BB neste ano", pontuou. Já Ávila, da Varos, aposta em 45% devido ao crescimento moderado da carteira de crédito, o que exigiria menos capital.

Marco Saravalle, da MSX Invest, concorda e acredita que com o crescimento mais conservador das carteiras de crédito e uma inadimplência mais controlada, o payout facilmente chegaria aos 45%.

Milton Rabelo, analista da VG Research, trabalha com uma faixa média de 43% de payout, mas acha difícil recuar até 40%, dada a necessidade da União em receber dividendos para ajudar nos déficits fiscais.

Situação do agro

A inadimplência de mais de 90 dias da carteira do agronegócio, que chegou a 2,45%, gerou preocupação no mercado. Medeiros destacou que o banco já trabalha na recuperação dessa carteira e na redução da inadimplência no agro em 2025. Embora não tenha cravado uma data para melhorias, a CEO mostrou otimismo com a safra recorde e o crescimento de 6% no PIB agro. "A expectativa é que o risco de crédito no agro se acomode ao longo deste ano", afirmou.