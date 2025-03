Queda de braço Itaú vs Itaúsa: quem ganha em valorização e dividendos?

Essa desaceleração no crédito pode abrir espaço para um pagamento maior de dividendos, já que o banco precisará de menos provisões para inadimplência e acumulará mais caixa. Em 2024, o payout (parcela do lucro destinada a proventos) foi de 69,4%, e para 2025, os analistas projetam entre 60% e 70%, acima do mínimo obrigatório de 25% adotado entre 2020 e 2022.

Pedro Ávila, analista da Varos Research, destaca que, com a Selic em 14,25% ao ano, o Itaú pode distribuir mais juros sobre capital próprio (JCP), porque o instrumento de remuneração acompanha a taxa de juros. Os JCP também ajudam a reduzir a carga tributária do banco. "O Itaú vai distribuir o máximo de JCP possível", afirma. Para ele, os dividendos do Itaú devem crescer mais do que o lucro líquido, já que o banco não precisa reter caixa. "Enxergo mais oportunidades na tese de dividendos do que na valorização", pontua o analista.

Victor Bueno, sócio e analista da Nord Research, concorda e vê os dividendos como o principal atrativo do Itaú, já que boa parte da valorização das ações já foi capturada no começo do ano- ITUB4 subiu 20,48% até 20 de março. "Ainda há potencial de alta no longo prazo, mas mais limitado no médio prazo", avalia ele, que esperava uma valorização de 15% em 2025, semelhante ao possível crescimento do lucro do banco.

Entre os riscos, Ávila aponta a inadimplência elevada devido aos juros altos e à inflação persistente, que podem pressionar a carteira de crédito. Bueno também cita a necessidade de manter a gestão eficiente, mas acredita que o banco seguirá remunerando bem os acionistas.

A Itaúsa surpreendeu positivamente

Os fortes resultados do Itaú em 2024 impulsionaram a Itaúsa, que registrou lucro líquido recorrente de R$ 14,8 bilhões, o maior de sua história. A holding possui sete empresas no portfólio: Itaú (ITUB3), Alpargatas (ALPA4), Dexco (DXCO3), CCR (CCRO3), Aegea, Copa Energia e NTS - estas três últimas de capital fechado, dos segmentos de saneamento, energia e infraestrutura.