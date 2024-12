Xô, bancão! Veja empresas e bancos menores com bons dividendos para 2025

A dica de Victor Bueno, analista da Nord Research, é pelo BR Partners (BRBI11), um banco com valor de mercado de apenas R$ 1,425 bilhão. Segundo o analista, o banco trabalha no mercado de investimentos, em áreas estratégicas como Wealth Management (gestão de patrimônio de famílias ou empresas), Special Situations, por exemplo com ativos em reestruturação. Além disso, o BR Partners atua no mercado de capitais, com emissões ou auxiliando em IPOs (abertura de capital), fusões e aquisições e até originação e distribuição de títulos de renda fixa.

Bueno destaca que se trata de uma small cap (ação com menor valor de mercado na bolsa) que deve continuar entregando bons dividendos em 2025, principalmente porque possui um modelo de partnership (parceria) na qual acionistas controladores exigem os dividendos, o que acaba beneficiando também os investidores minoritários.

Para 2025, a expectativa é que o dividend yield (retorno em dividendos) do BRBI11 seja entre 9% e 10%. O BR Partners manifestou recentemente ter receio pela tributação de dividendos, o que levaria a acelerar a suas distribuições de proventos em 2025, beneficiando ainda mais os investidores.

Outro banco citado pelos analistas é o Banco ABC (ABCB4) que atua concedendo crédito apenas para empresas, de grande porte e do segmento middle- com faturamento anual entre R$ 30 milhões e R$ 300 milhões.

Segundo Renato Reis, analista da Blue3 Research, leva mais tempo para a inadimplência chegar ao segmento de empresas, geralmente em períodos de juros elevados é esperado que os mais afetados sejam as pessoas físicas ou empresas de pequeno porte. "Apenas se tiver uma crise econômica muito forte no Brasil, com falência de empresas, o banco ABC seria afetado. Mas isso demoraria para ocorrer e seria em um cenário de muita dificuldade como o visto em 2021", comenta Reis.

É por conta dessa segurança que o Banco ABC possui uma rentabilidade menor do que bancões. Afinal, não tem como ganhar muito emprestando dinheiro para bons pagadores. Em contrapartida, há uma certa previsibilidade para os proventos. O banco costuma remunerar os investidores com juros sobre capital próprio e trabalha com um payout próximo a 40%. Para 2025, Reis espera um dividend yield de 8%.