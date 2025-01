25 melhores ações para ganhar dividendos em 2025, segundo analistas

É uma instituição estatal, com 50% das ações na mão do governo, o que faz com que a ação carregue sempre um certo risco político, embora amenizado nos últimos anos.

A vantagem do BB é a exposição a segmentos de baixa inadimplência, como o consignado que é descontado diretamente da folha salarial do devedor, reduzindo o risco de calotes, destaca Renato Reis, analista da Blue3 Research.

A forte participação ao agro também favorece pela resiliência do setor e expectativas de recorde para 2025. Mas é uma faca de dois gumes porque a instituição também fica exposta a quebras de safra e mudanças climáticas. Em 2024, a inadimplência do agro pressionou os resultados do BB.

Milton Rabelo, analista da VG Research, destaca que apesar da desaceleração no crescimento dos lucros do BB, o banco segue com resultados interessantes, mesmo diante das preocupações com inadimplência e qualidade de crédito. "Os problemas conjunturais enfrentados no agronegócio não mudam a nossa visão de forma estrutural em relação ao BB, cujas ações seguem bastante descontadas", afirma.

O risco de interferência política do governo também está bem contornado. Rabelo aponta que a gestão da CEO Tarciana Medeiros conquistou a confiança do mercado e não parece haver indicativo de mudanças.

O banco é queridinho para quem busca dividendos no longo prazo. O mercado é fã da transparência da instituição, que divulga todo começo do ano um calendário com oito pagamentos, quatro antecipados e quatro complementares.