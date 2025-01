A melhor seguradora para ganhar dividendos de até 11% em 2025

A seguradora mais recomendada pelos analistas ouvidos por esta coluna é a BB Seguridade (BBSE3). A projeção de dividend yield (retorno em dividendos) vai de 9,5% até 11%.

A BB Seguridade atua com seguro de vida, prestamista, habitacional, rural, residencial, empresarial, previdência privada, capitalização, odontológico, além da BB Corretora.Opera sob o modelo de bancassurance, por meio do qual pode ofertar seus seguros por todos os canais físicos e digitais do Banco do Brasil. A parceria tem duração até o ano de 2033.

Rafael Ratto, analista do AGF, cita que o Banco do Brasil tem uma ampla presença em todo o território nacional, sendo um grande propulsor de negócios para a BB Seguridade.

Ambas as empresas também possuem uma boa relação e sinergia nos negócios. "Eles falam a mesma língua e dificilmente o investidor encontrará algum ruído entre controlador e controlada nos balanços trimestrais. Isso é fundamental, porque se essa relação não for muito saudável, você pode acabar sendo penalizado enquanto investidor da empresa controlada", afirma Bruno Oliveira, analista CNPI do Vida de Acionista.

Mas o mercado tem um certo receio com o fim da parceria entre as empresas em 2033. Os analistas acreditam que haverá renovação. "Mas enquanto não tiver a assinatura de um contrato, os investidores ficam cautelosos e vigilantes", aponta Ratto.

Mesmo sendo controlada pelo Banco do Brasil, a BB Seguridade também trabalha em parceria com grandes empresas privadas, que possuem expertise e liderança no setor de seguros, entre estas Mapfre e Principal Financial Group, elenca Milton Rabelo, analista da VG Research. "São empresas com potencial de crescimento no médio e longo prazo", diz.