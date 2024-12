Dividendos de até 12%: veja melhor bancão para ganhar renda em 2025

A prova de fogo, segundo o analista, será em 2025, onde se comprovará se realmente "o pior ficou para trás". Mesmo com um cenário desafiador, Ratto espera ver crescimento na carteira de crédito do Banco do Brasil, impulsionado pelo segmento de pessoas físicas, que trabalha com produtos mais conservadores como o consignado.

Vale lembrar que o agronegócio também pode acabar sofrendo diante de mudanças climáticas ou quebras de safra. Contudo, se o cenário for favorável para o setor, este pode impulsionar os resultados do Banco do Brasil.

Há outros diferenciais que dão destaque para o banco estatal frente a concorrentes. Um, que é muito elogiado pelo mercado, é a transparência do Banco do Brasil em relação à remuneração dos acionistas. No começo de cada ano, o banco costuma divulgar um calendário de pagamentos, com oito proventos, quatro antecipados e quatro complementares. Nesse cronograma, é possível conferir datas de anúncio, data de corte e data de pagamento dos dividendos ou juros sobre capital próprio, desta forma o investidor consegue se organizar para garantir as remunerações. Além disso, o Banco do Brasil apresenta o payout (parcela do lucro líquido destinado a proventos) com o que trabalhará naquele ano.

Com esses dados fica mais simples para o investidor entender o que esperar do banco no quesito renda passiva. "O investidor pessoa física gosta dessa previsibilidade, desse cronograma muito claro. Isso traz para ele um custo psicológico muito baixo", opina Oliveira, do Projeto Vida de Acionista.

Segundo Oliveira, a previsibilidade não se restringe apenas ao calendário divulgado. Observando o perfil de remuneração do Banco do Brasil nos últimos anos, fica nítido como a instituição cumpriu as suas projeções, tanto para lucro líquido quanto para dividendos.

O analista destaca ainda que o Banco do Brasil tem mais de 200 anos de história, ou seja, se provou diante do tempo. Nesses dois séculos, a instituição enfrentou momentos bons, ruins, crises econômicas e conseguiu sobreviver. Nesse período também, segundo Oliveira, o banco conquistou a maior base de dados financeiros da população brasileira, o que é uma vantagem competitiva frente a concorrentes, porque o Banco do Brasil conhece bem seus clientes.