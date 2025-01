Ações baratas que pagam dividendos acima da Selic de 13,25%. É armadilha?

A Syn atua com aquisição, locação, venda, desenvolvimento de imóveis comerciais no Brasil, principalmente shoppings e edifícios corporativos de alto padrão. Renato Reis, analista da Blue3 Research, explica que a Syn costuma vender os prédios por inteiro e não se limita apenas à venda de uma sala ou loja específica. Isso se traduz em lucros exorbitantes quando ocorrem vendas, no entanto também pode gerar prejuízos pelo alto custo de manutenção.

Rodrigo Medeiros, analista e fundador do Desmistificando Research, lembra que nos anos em que a Syn fez vendas de propriedades, os dividendos foram robustos. Em 2021, a empresa pagou mais de R$ 8 por ação. Em 2024, com a venda de participações em seis shoppings para o fundo imobiliário XP Malls, por R$ 1,85 bilhão, a Syn distribuiu proventos generosos, de R$ 2,88. Ainda há pagamentos pendentes, que podem vir a pingar na conta dos investidores no final de 2025.

Mas o problema é justamente essa falta de regularidade dos lucros, por depender da venda dos imóveis. Em anos como 2019 e 2023 a Syn não pagou dividendo nenhum. Em 2020 e 2022 os retornos foram pífios. "Não considero uma empresa para investir com foco em dividendos, porque precisaria de uma distribuição mais regular", avalia Medeiros.

Ele lembra que com juros elevados, a venda de imóveis pode se tornar mais difícil e não há previsibilidade de novas operações no curto prazo. Além disso, embora o preço justo da ação seja em torno de R$ 7, não há sinais de quando a ação pode destravar.

"Como a empresa ficou pequena, não tem lucratividade operacional. Possui despesas administrativas muito altas e fica difícil para os dividendos", reforça Medeiros. É quase uma jogatina, a Syn pode valorizar e pagar dividendos elevados amanhã ou em cinco anos. Medeiros espera um dividend yield da Syn de 25% a 30% em 2025.

Pague Menos (PGMN3)

A Pague Menos possui uma ampla rede de farmácias no Brasil, com destaque para Norte e Nordeste. A companhia teve um dividend yield de 15,68% nos últimos 12 meses, que pode recuar até 8% em 2025, segundo projeções.