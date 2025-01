Não perca as pechinchas: 16 FIIs para turbinar seus dividendos em 2025

Mas nem sempre foi uma distribuição saudável. Em alguns FIIs, os retornos foram extraordinários, fruto de venda de imóveis, amortizações e até sinal de problemas.

No HGPO11, com dividend yield de 115,91%, o retorno elevado aconteceu por conta da venda de todos os imóveis do fundo, no montante de R$ 620 milhões.

Borges explica que o pagamento ocorre em duas parcelas, a primeira já foi paga e com isso o FII devolveu capital aos cotistas, com dividendos e amortização. E a segunda parte será liquidada em até 16 meses. "Até lá não são esperados novos anúncios de dividendos".

Sousa cita o RBED11, com dividend yield de 23,82%, que só garantiu esse retorno porque teve forte desvalorização das cotas após fazer fusão com o RBVA11, o que desagradou os cotistas. Já no KIVO11, com dividend yield de 21,66%, o fundo enfrentou problemas de crédito e o preço da cota caiu significativamente.