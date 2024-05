'Pagaremos mais dividendos, mesmo com leilões', diz CEO da Taesa

A Taesa sempre foi considerada uma vaca leiteira do setor elétrico e queridinha dos investidores de renda passiva. Contudo, a companhia precisou fazer uma mudança na sua prática de dividendos recentemente para controlar o seu endividamento e participar mais ativamente dos leilões. A notícia fortalece os fundamentos da empresa, mas não foi bem recebida por todos os investidores. Isso porque no curto prazo, principalmente em 2024, os proventos devem ficar magros.

Antes a proposta do estatuto era de pagar no mínimo 50% do seu lucro IFRS em proventos, mas o seu payout nos últimos cinco anos foi entre 100% e 109% em relação ao lucro líquido IFRS. Agora a companhia propõe pagar no mínimo 75% do lucro líquido regulatório em 2024, e de 90% a 100% a partir do ano que vem.

Rinaldo Pecchio Jr, diretor Financeiro e de Relações com Investidores e CEO interino da TAESA, garante que os proventos devem normalizar em 2025 permitindo que a companhia cresça e pague dividendos ao mesmo tempo. Em entrevista ao UOL Economia ele revela detalhes sobre esta mudança e o que esperar da remuneração aos acionistas. Confira abaixo: