Vale (VALE3): por que ação é opção para dividendos nos próximos 12 meses?

"Essas iniciativas refletem uma estratégia proativa para garantir eficiência, competitividade e dividendos sustentáveis a longo prazo", avalia Chinchila.

Endividamento saudável

A dívida líquida expandida da Vale alcançou o patamar de US$ 16,47 bilhões até final do 3° trimestre. Arbetman, da Ativa, avalia que o endividamento é confortável e está dentro dos limites permitidos para a empresa, na faixa entre US$ 10 bilhões e US$ 20 bilhões.

Já quando observado o indicador dívida líquida sobre ebitda (dívida líquida/ebitda) a relação atual é de 0,50. "A alavancagem também é considerada saudável. Significa que em seis meses pegando o ebitda (lucro antes de juros, impostos depreciação e amortização) da empresa de 1 ano, ela consegue pagar a sua dívida líquida", explica Bruno Oliveira, analista CNPI do Projeto Vida de Acionista.

Contudo, Oliveira faz a ressalva de que esse endividamento baixo não é um diferencial e sim uma necessidade da empresa, tendo em vista que mineradoras precisam trabalhar com dívidas baixas dada a volatilidade de lucros e resultados.

Poladian, da Meraki, reforça que quando há um endividamento inferior a US$ 15 bilhões, a Vale pode distribuir dividendos extraordinários. Não é o caso atual. No entanto, o analista acredita que a mineradora deve ter um bom 4° trimestre, com bom desempenho de vendas, custos e liberação de capital de giro, o que pode auxiliar na geração de caixa fazendo a dívida líquida expandida diminuir no período.