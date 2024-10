Vale: entenda como serão pagos os R$ 170 bilhões do acordo de Mariana

A unidade de Tamboara, primeira do Brasil a produzir biogás em larga escala, utiliza biodigestores anaeróbicos para processar resíduos sólidos da agroindústria, como torta de filtro e vinhaça. Isso permite que a planta opere durante todo o ano, sem interrupções de safra, e possibilita a oferta contínua de biometano e biogás. A expectativa é de que, com a expansão, a produção de biometano alcance 9,4 milhões de Nm³ anuais, o que equivale ao uso de 8,5 milhões de litros de diesel ou 7,4 milhões de quilos de GLP, ajudando a reduzir as emissões de CO2.

Curtas

A temporada de balanços dos grandes bancos começa essa semana, com o Santander Brasil (29/10) e Bradesco (31/10). Na próxima semana, está previsto Itaú Unibanco (4/11); BB publica seus dados. no dia 13.

O Congresso Nacional vai analisar medida provisória enviada pelo governo na sexta (25) para manter a isenção de imposto de importação sobre medicamentos que são vendidos em plataformas eletrônicas, sites e outros meios digitais. MP anterior caducava na sexta e provocaria taxação de 60%. Isenção agora vale até 31 de março do ano que vem.