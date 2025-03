Entenda a briga dos donos de EMS e Hypera, gigantes do setor farmacêutico

Em outubro do ano passado, quando Sanchez apresentou uma proposta de fusão entre as duas companhias, com uma oferta pública de aquisição (OPA) atribuindo prêmio de 39% sobre as ações da Hypera. Isto é, ele ofereceu comprar todas as ações da Hypera, a um preço de R$ 30 por ação. Naquele mês a cotação do papel variou entre R$ 25 e R$ 27.

A proposta foi sumariamente rejeitada por João Alves de Queiroz Filho, o Júnior, fundador e principal acionista da Hypera. Desde então, o que se desenrola é uma batalha societária por espaço no conselho e poder de influência na empresa rival.

Sanchez, que detém hoje entre 6% e 8% da Hypera, tem feito articulações intensas para conquistar até três cadeiras no board da farmacêutica, incluindo a indicação de Lírio Parisotto — um nome de peso no mercado financeiro e, sobretudo, amigo íntimo do dono da EMS

Vinhos, barco e conflito

A proximidade entre Sanchez e Parisotto extrapola o ambiente de negócios. Segundo o Brazil Journal, os dois mantêm sociedade em adegas de vinho e até em um barco, além de Parisotto gerir parte dos investimentos pessoais do empresário

A relação é tão próxima que levantou questionamentos sobre eventual impedimento de Parisotto assumir uma cadeira no conselho da Hypera — especialmente pelo risco de compartilhamento de informações sensíveis entre competidores diretos.