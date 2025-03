CCR assume 100% do VLT do Rio e se torna controladora única do sistema

Com capacidade para transportar até 420 passageiros por composição, o VLT já realizou mais de 1,3 milhão de viagens, beneficiando cerca de 120 milhões de pessoas desde sua estreia. O serviço é totalmente elétrico e silencioso, com tarifa unitária atualmente fixada em R$ 4,30.

A concessão do VLT Carioca é válida até 2046. Até lá, a CCR seguirá como responsável exclusiva pela operação, manutenção e expansão do sistema. Em nota, a empresa reafirmou o compromisso com a mobilidade sustentável e com a integração urbana do centro da cidade.



A CCR é uma companhia que explora concessões de transporte, como aeroportos e rodovias. No setor de mobilidade urbana, além do VLT do Rio, ela é a operadora das linhas 4 e 5 do metrô de SP e do metrô de Salvador.