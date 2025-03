Gigantes da saúde privada fecham acordo para atender pacientes com câncer

A Oncoclínicas, rede de hospitais e clínicas com foco no tratamento de câncer, celebrou um acordo de colaboração comercial para atender clientes dos planos de saúde da Hapvida NotreDame Intermédica, maior grupo privado de saúde no Brasil, para serviços em oncologia e radioterapia.

Segundo comunicado divulgado nesta quarta-feira, a parceria tem potencial para alcançar primeiro 600 mil pacientes de planos da Hapvida na região metropolitana de São Paulo. O acordo também prevê a possibilidade de expansão para o interior do estado e para outras regiões, incluindo Minas Gerais, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Paraná.

A colaboração inclui ainda a prestação de serviços de radioterapia em todo o país. O acordo foi informado nesta quinta à CVM (Comissão de Valores Mobiliários).