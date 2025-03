Haddad: Faria Lima às vezes não nota risco fiscal do tamanho de 'elefante'

O que é o consequencialismo jurídico

No direito, o chamado consequencialismo jurídico é uma corrente ou abordagem interpretativa — ou seja, uma forma de interpretar e aplicar as normas, com base na análise das consequências práticas que determinada decisão pode produzir. Um exemplo: Exemplo clássico: um juiz que decide um processo ponderando os efeitos econômicos ou sociais daquela decisão está adotando uma postura consequencialista.

Não se trata de uma escola de pensamento jurídico clássica no mesmo sentido que o positivismo ou o jusnaturalismo, que são escolas filosóficas do Direito com fundamentos mais amplos e históricos. Mas é uma corrente interpretativa relevante e crescente, especialmente nos tribunais superiores e no debate jurídico contemporâneo.

No Brasil, o ministro Luís Roberto Barroso é o defensor mais famoso deste método de decidir.

No campo teórico, o consequencialismo tem seu críticos em virtude dos riscos de insegurança jurídica (se o juiz decide com base em consequências futuras, poderia haver menos previsibilidade para as partes), subjetividade (como prever todas as consequências?) e até possível politização de decisões que deveriam ser técnicas.