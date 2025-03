Após selar paz com governo, Eletrobras prepara mudança em sua estrutura

Após selar um acordo com a União que encerra uma disputa judicial que se arrastava desde 2023, a ex-estatal Eletrobras anunciou a incorporação da Eletropar, holding que até agora reunia participações indiretas em companhias estratégicas do setor elétrico, como Taesa, CTEEP, a empresa de saneamento Emae e Eletronet, dona de rede de fibra ótica.

A proposta, aprovada pelo conselho da Eletropar no fim de março, será submetida à assembleia de acionistas em abril. Com a operação, a Eletrobras absorverá diretamente os ativos e passivos da subsidiária, extinguindo a Eletropar como pessoa jurídica e transferindo ao seu próprio balanço todas as participações acionárias hoje controladas de forma indireta.

Sem contar a Eletronet, que tem capital fechado, as participações nas outras empresas valem ao menos R$ 4 bilhões, considerando as cotações das ações. O valor foi calculado pela coluna e não consta nos laudos encaminhados aos acionistas.