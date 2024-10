Dividendos no radar: 32 ações que podem anunciar proventos ainda em 2024

Olhando para Suzano (SUZB3), Oliveira considera que o provento de R$ 1,34 por ação tem grande chance de se concretizar. Mas caso a companhia remunere via juros sobre capital próprio (JCP), o valor seria de R$ 1,13, reforça o analista.

Mesmo com um provento tão gordo, Suzano não se encaixa em uma estratégia de dividendos, na visão de Oliveira. O motivo é que pelo indicador dividend yield, a remuneração que a companhia proporciona aos investidores é baixa.

Observando o provento estimado, o dividend yield seria de apenas 2,40%. Já considerando o valor líquido caso seja JCP, Oliveira estima que o retorno em dividendos seria de 1,96%.

Veja abaixo lista com 32 proventos possíveis ainda em 2024:

1. Alpargatas (ALPA4): R$ 0,07 por ação / Dividend yield 0,98% / Data com estimada: 28/10/24 / Data-ex estimada 29/10/24

2. Minerva Foods (BEEF3): R$ 0,17 por ação / Dividend yield 3,11% / Data com estimada: 28/10/24 / Data-ex estimada: 29/10/24

3. Metalúrgica Gerdau (GOAU4): R$ 0,02 por ação / Dividend yield 0,19% / Data com estimada: 18/11/24 / Data-ex estimada 19/11/24

4. CCR (CCRO3): R$ 0,18 por ação / Dividend yield 1,44% / Data com estimada: 04/11/24 / Data-ex estimada 05/11/24

5. Klabin (KLBN11): R$ 0,49 por ação / Dividend yield 2,35% / Data com estimada: 04/11/24 / Data-ex estimada 05/11/24

6. Gerdau (GGBR4): R$ 0,74 por ação / Dividend yield 4,04% / Data com estimada: 08/11/24 / Data-ex estimada 11/11/24

7. Taesa (TAEE11): R$ 0,41 por ação / Dividend yield 1,19% / Data com estimada: 12/11/24/ Data-ex estimada 13/11/24

8. Engie Brasil (EGIE3): R$ 0,75 por ação / Dividend yield 1,81% / Data com estimada: 12/11/24 / Data-ex estimada 13/11/24

9. CSN (CSNA3): R$ 0,56 por ação / Dividend yield 4,79% / Data com estimada: 13/11/24 / Data-ex estimada 14/11/24

10. Petrobras (PETR4): R$ 0,53 por ação / Dividend yield 1,44% / Data com estimada: 18/11/24 / Data-ex estimada 19/11/24

11. Petrobras (PETR3): R$ 0,53 por ação / Dividend yield 1,31% / Data com estimada: 18/11/24 / Data-ex estimada 19/11/24

12. Vale (VALE3): R$ 2,50 por ação / Dividend yield 4,13% / Data com estimada: 19/11/24 / Data-ex estimada 20/11/24

13. Eztec (EZTC3): R$ 0,06 por ação / Dividend yield 0,42% / Data com estimada: 20/11/24/ Data-ex estimada 21/11/24

14. Cogna Educação (COGN3): R$ 0,15 por ação / Dividend yield 11,11% / Data com estimada: 20/11/24 / Data-ex estimada 21/11/24

15. Bradespar (BRAP4): R$ 0,82 por ação / Dividend yield 4,30% / Data com estimada: 21/11/24/ Data-ex estimada 22/11/24

16. Banco do Brasil (BBAS3): R$ 0,52 por ação / Dividend yield 1,95% / Data com estimada: 25/11/24/ Data-ex estimada 26/11/24

17. Isa Cteep (TRPL4): R$ 1,04 por ação / Dividend yield 4,27% / Data com estimada: 05/12/24 / Data-ex estimada 06/12/24

18. Suzano (SUZB3): R$ 1,34 por ação / Dividend yield 2,40% / Data com estimada: 09/12/24/ Data-ex estimada 10/12/24

19. B3 (B3SA3): R$ 0,03 por ação / Dividend yield 0,33% / Data com estimada: 11/12/24 / Data-ex estimada 12/12/24

20. Dexco (DXCO3): R$ 0,26 por ação / Dividend yield 3,27% / Data com estimada: 16/12/24 / Data-ex estimada 17/12/24

21. Cemig (CMIG4): R$ 0,03 por ação / Dividend yield 0,31% / Data com estimada: 18/12/24 / Data-ex estimada 19/12/24

22. Marfrig (MRFG3): R$ 0,47 por ação / Dividend yield 3,24% / Data com estimada: 18/12/24 / Data-ex estimada 19/12/24

23. Ambev (ABEV3): R$ 0,75 por ação / Dividend yield 5,82% / Data com estimada: 18/12/24 / Data-ex estimada 19/12/24

24. Vibra Energia (VBBR3): R$ 0,49 por ação / Dividend yield 2,15% / Data com estimada: 18/12/24 / Data-ex estimada 19/12/24

25. Itaú Unibanco (ITUB4): R$ 0,34 por ação / Dividend yield 0,96% / Data com estimada: 19/12/24 / Data-ex estimada 20/12/24

26. WEG (WEGE3): R$ 0,098 por ação / Dividend yield 0,18% / Data com estimada: 20/12/24 / Data-ex estimada 23/12/24

27. Rede D'Or (RDOR3): R$ 0,19 por ação / Dividend yield 0,63% / Data com estimada: 20/12/24 / Data-ex estimada 23/12/24

28. Bradesco (BBDC3): R$ 0,36 por ação / Dividend yield 2,69% / Data com estimada: 20/12/24 / Data-ex estimada 23/12/24

29. Bradesco (BBDC4): R$ 0,36 por ação / Dividend yield 2,34% / Data com estimada: 20/12/24 / Data-ex estimada 23/12/24

30. Santos Brasil (STBP3): R$ 0,08 por ação / Dividend yield 0,60% / Data com estimada: 23/12/24 / Data-ex estimada 26/12/24

31. Telefônica Brasil (VIVT3): R$ 0,58 por ação / Dividend yield 1,05% / Data com estimada: 26/12/24 /Data-ex estimada 27/12/24

32. Localiza (RENT3): R$ 0,40 por ação / Dividend yield 0,95% / Data com estimada: 26/12/24 Data-ex estimada 27/12/24