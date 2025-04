Menos ferido por Trump, Brasil deveria aproveitar para abrir novos mercados

Especula-se que, além da tarifa mínima, o Brasil acabaria penalizado por uma tarifa de "reciprocidade" de outros 10%, já que a tarifa média americana para produtos brasileiros é de 2,5% e a média brasileira para vendas dos Estados Unidos vai a 11%.

À primeira vista, de todo modo, o Brasil saiu menos ferido do que se previa com o tarifaço de Trump, com a exceção do aço, do alumínio e do setor de autopeças. Todos os veículos estrangeiros vendidos nos Estados Unidos e as autopeças terão taxação extra específica de 25%. O Brasil exportou US$ 1,3 bilhão em autopeças em 2024 para os Estados Unidos.

Além de ficar na tarifa geral mínima, o Brasil pode até ser beneficiado com os prováveis rearranjos nos fluxos de comércio e nas cadeias globais de produção decorrentes das sobretaxas impostas pelos EUA. Para começar, ficar na tarifa mínima traz vantagem ante concorrentes com tarifas mais salgadas. Menos tarifado que asiáticos, por exemplo, o país pode até mesmo ampliar mercados nos Estados Unidos.

Mais do que isso, as vendas brasileiras ao exterior podem ser beneficiadas com a abertura ou ampliação de mercados nos demais países também atingidos pelas sobretaxas americanas.

Exemplo: caso a China resolva retaliar as importações americanas, seria aberto um espaço para incrementar as vendas brasileiras aos chineses. Opera nessa direção a perspectiva de uma benefício recíproca, umas vez que a China deverá buscar incrementar suas exportações para o Brasil, assim como a outros países, na esteira do fechamento de mercados para seus produtos nos Estados Unidos.

Desde o início do que se pode chamar de "crise da reciprocidade", a posição do governo brasileiro sempre foi de cautela e de preferência pela negociação. A inclusão do Brasil na tarifa mínima dá mais suporte a essa linha de de conduta mais pragmática.