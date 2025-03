BC prevê queda da atividade em 2025 e da inflação nos anos seguintes

A marcha da inflação, medida pela variação do IPCA-15 (Índice de Preços ao Consumidor - 15), indica que a alta de preços no IPCA cheio em março deve ficar no intervalo entre 0,55% e 0,6%, um pouco abaixo do registrado pelo IPCA-15, de 0,64%, conforme divulgado nesta quinta-feira (27) pelo IBGE. O IPCA-15 é calculado do dia 16 do mês anterior ao dia 15 do mês corrente.

Embora indique um ritmo menor de alta de preços quase na metade do registrado em fevereiro, quando o IPCA-15 avançou 1,23%, no acumulado em 12 meses a inflação subiu de 5% em fevereiro para 5,3% em março. Projeções apontam a manutenção desse nível de inflação mês a mês até o fim do ano, fechando 2025 com alta ligeiramente acima de 5,5%.



É preciso notar que uma alta de 0,6% não é pequena. Caso se repetisse por 12 meses, a inflação no fim do período atingiria 7,5%. Ao longo do ano, a inflação deve avançar até um pico próximo a 6,5%, em agosto, recuando daí em dia.

Se as projeções se confirmarem, o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, terá de publicar duas cartas abertas — uma em junho e outra em dezembro — explicando as razões do estouro do teto do intervalo de tolerância do sistema de metas de inflação, que é de 4,5%.