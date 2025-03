Copom começa a acenar com fim do atual ciclo de alta dos juros

No comunicado que resume os pontos determinantes da decisão, os diretores do Banco Central ressaltaram "as defasagens inerentes ao ciclo de aperto monetário em curso", para indicar a possibilidade de reduzirem a magnitude da alta da Selic na próxima reunião do colegiado, em maio.

Não houve indicações da visão do Copom para as reuniões depois de maio, mas a referência ao intervalo de tempo que as decisões sobre juros demoram para produzir seu máximo efeito é uma sinalização de que o ciclo de altas pode se encerrar em junho, com a Selic em 15% — mais 0,5 ponto em maio e 0,25 ponto em junho —, ritmo, por sinal, imaginado agora pela maioria do mercado. Esta é a avaliação do economista José Francisco Lima Gonçalves, um dos mais experientes interpretes dos comunicados e atas do Copom.

Os efeitos da política de juros para frear a economia e reduzir pressões de demanda, contribuindo para o arrefecimento da inflação, na economia brasileira, segundo estudos de diversas fontes, se concretizam entre três meses e um ano da retomada das altas de juros básicos.

Já são cinco altas desde o início do atual ciclo, em setembro de 2024, três na magnitude pouco usual de um ponto percentual. Os efeitos restritivos da política de juros sobre a expansão da economia começam a aparecer. Ainda que o primeiro trimestre de 2025 posso registrar crescimento econômico mais forte, impulsionado pela agropecuária, esse avanço se dará a partir de uma base mais fraca, com origem na desaceleração da atividade, no último trimestre do ano passado.

Para este ano, sob os efeitos da política de juros, as expectativas são de redução no ritmo de crescimento. No comunicado da reunião de maio, o Copom ainda reconheça que a economia apresenta dinamismo, mas já vê sinais de "incipiente moderação" no crescimento econômico.

No setor privado, as projeções de alta do PIB (Produto Interno Bruto) para 2025 variam de 1,7% a 2% ante avanço de 3,4%, no ano passado, talvez até com recuo no segundo semestre. O próprio governo espera expansão anual menor, de 2,3%.