Mesmo sem alimentos e energia, como quer Alckmin, inflação estouraria teto

Retirar alimentos e combustíveis do IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo) considerado pelo Copom (Comitê de Política Monetária) para a definição da taxa básica de juros (taxa Selic), como sugeriu o vice-presidente Geraldo Alckmin, nesta terça-feira (25), não mudaria nada em 2025.

Projeções apontam variação de 5,6% para o IPCA cheio deste ano e de 5,3%, no caso do IPCA expurgado de alimentos no domicílio e combustíveis. Ainda assim, portanto, acima do teto do intervalo de tolerância do sistema de metas de inflação, que fixa o centro da meta em 3% e permite desvios entre 1,5% e 4,5%.

As projeções foram feitas, a pedido da coluna, pelo economista Fábio Romão, da consultoria LCA-4Intelligence, um dos mais experientes especialistas em acompanhamento de preços. Se o expurgo tivesse ocorrido em 2024, a alta da inflação, que alcançou 4,83%, teria ficado em 3,8%, abaixo do teto, mas acima do centro da meta.