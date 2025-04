'Reflorestar a Amazônia é mais eficaz que reduzir emissões', diz Scheinkman

Essa intermitência é verdadeira, mas o problema está diminuindo porque as baterias estão ficando mais baratas. Um dado interessante recente mostra como essa tendência está evoluindo. Na Califórnia, estimulada por razões regulatórias, quase metade das novas instalações elétricas de geração distribuída estão vindo acopladas com baterias. Uma energia gerada com bateria acoplada não é mais intermitente.

Outras coisas na área também estão evoluindo. No caso da energia nuclear, a evolução caminha na direção de pequenas usinas modulares, meio "portáteis", bem mais seguras e com menor risco de acidentes. Essa revolução tecnológica pode explicar por que estão sendo construídas poucas usinas nucleares no mundo. Enfim, nuclear é energia limpa, ainda tem o problema do como descartar os dejetos, mas será, possivelmente, parte da matriz energética mundial no futuro próximo.

Como está o Brasil nesta corrida?

O Brasil tem potencial enorme. Já tem uma das melhores matrizes do mundo. É covardia comparar o potencial solar do Nordeste com Nova York, por exemplo.

Suas pesquisas no campo ambiental têm se concentrado na Amazônica. Como resume o que tem pesquisado sobre questão do aquecimento e a região?

Se o Brasil tivesse uma transferência da ordem de US$ 25 por unidade de carbono capturada, o país reflorestaria toda a Amazônia. Isso significa que o custo de captura do carbono na Amazônia é muito baixo. Aqui nos Estados Unidos, no Wyoming, eles pagam US$ 130 dólares por unidade de carbono.