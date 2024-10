20 ações estão com dividendos em queda; é hora de vender ou comprar?

Enquanto a empresa estava muito lucrativa, eles pagaram muito dividendo, até porque o mercado sabia que esse ciclo de alta não duraria para sempre.

Renato Reis, da Blue3 Research

Porém, em 2023 e 2024, a queda no preço do cloro e soda cáustica trouxe como consequência baixa no lucro e nos dividendos. Além disso, com a queda da demanda por produtos da companhia, algumas das fábricas ficaram com uma ociosidade maior, enquanto os custos fixos não conseguiram ser diluídos, explica Sergio Biz, analista focado em dividendos e sócio do GuiaInvest.

Com o yield no patamar de 3,94% em 2024, ainda não há perspectivas claras de melhoria nos dividendos. "Segundo comunicado da diretoria no 2° trimestre de 2024, o pior do ciclo já passou. Mas ainda existe incerteza em relação ao momento em que os resultados possam voltar a crescer", comenta Biz.

Para o analista do GuiaInvest, se os preços do cloro e soda cáustica permanecerem nos patamares atuais, sem uma demanda crescente pelos produtos, os dividendos da Unipar devem continuar abaixo da média da Bolsa nos próximos 12 meses.

A projeção dos analistas consultados pela coluna é de que a Unipar entregue dividendos entre 3% e 6% nos próximos 12 meses. Por conta da ciclicidade dos resultados, eles não aconselham o investimento em Unipar com foco em uma estratégia de renda passiva no longo prazo.

No Banrisul, um fase ruim

No Banrisul, a principal deterioração dos dividendos aconteceu no ano de 2024, considerado um período desafiador para a instituição financeira. Segundo Reis, o banco sofreu os impactos das enchentes no Rio Grande do Sul e vem apresentando um retorno sobre patrimônio líquido (ROE) mais fraco do que o dos pares.