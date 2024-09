15 ações que podem pagar dividendos acima da Selic de 10,75% ao ano

Duarte explica que a Petrobras é uma das maiores petroleiras do mundo, com expertise em águas profundas. Além de ter um endividamento baixo, a companhia possui um baixo custo de extração de petróleo. "Isso faz com que ela tenha boa capacidade de geração de renda ao acionista, mesmo em momentos de queda no preço do barril de petróleo", pontua.

O analista cita que a Petrobras está barata e que o governo ainda precisa dos dividendos para ter maiores receitas. No curto prazo, o DY pode passar de 12%, diz Júlio Borba, analista da Benndorf Research, e por isso é a melhor alternativa para quem busca dividendos robustos no curto prazo.

Entre os riscos de investir na empresa, Borba enumera a possibilidade de um subsídio exagerado aos combustíveis. Mas isso está longe de acontecer dado o patamar atual da inflação, que ainda não extrapolou os limites. Outro ponto de atenção seria um aumento no capex (investimentos), o que também não vem ocorrendo porque a economia está crescendo, na visão do analista.

No caso da Cemig, o setor no qual a companhia está inserida oferece uma certa previsibilidade na geração de receitas. Enquanto a empresa possui um endividamento controlado, que permite que ela invista em crescimento e ainda assim gere renda através de proventos, diz Duarte. A elétrica também possui uma margem operacional acima de 20% nos últimos anos e um Retorno sobre Patrimônio Líquido (ROE) na casa dos 18%. "Esses indicadores sinalizam uma rentabilidade adequada considerando as características da companhia", avalia Sergio Biz, analista focado em dividendos e sócio do GuiaInvest.

Biz acredita que a Cemig tem potencial de entregar dividendos robustos nos próximos 12 meses, diante de possíveis resultados fortes para as elétricas. O motivo é que com as secas afetando o país, algumas hidrelétricas estão com dificuldade de gerar energia, o que poderia elevar os preços da energia no mercado livre, beneficiando o resultado de algumas empresas inseridas neste segmento.

Ainda entre as empresas consideradas como oportunidade, os analistas enxergam dividendos interessantes para Vulcabras (VULC3), Metalúrgica Gerdau (GOAU4), Copasa (CSMG3), Vale (VALE3), Bradespar (BRAP4) e Metal Leve (LEVE3).