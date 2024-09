Bilionário Barsi tem 2 novas ações queridinhas: são boas para dividendos?

"Minha predileção recai sobre as ações preferenciais classe B (BRSR6), que pagam os mesmos proventos das demais e possuem liquidez capaz de suportar um investimento de longo prazo", afirmou Barsi em comunidade de investidores.

O que dizem analistas sobre o Banrisul

É um banco com desconto. O analista Milton Rabelo, da VG Research, acredita que o Banrisul possa servir para uma carteira de investidores iniciantes, dado que o banco está muito descontado, o que favorece um dividend yield (retorno em dividendos) generoso de 9% para os próximos 12 meses. "O banco tem os seus riscos, mas a avaliação convidativa proporciona uma boa margem de segurança ao investidor", diz. A recomendação do analista é de compra.

Pode pagar bons dividendos. Eurico Rodrigues, analista da Desmistificando Research, também recomenda a compra das ações BRSR6, com dividend yield projetado de 8% para os próximos 12 meses. "O payout do Banrisul é de apenas 40%, mas como o preço dele é descontado, o dividendo é bem razoável", afirma.

Entre os riscos de investir no Banrisul, está a competição no crédito consignado. Esse mercado ficou mais acirrado depois da entrada do Nubank, e pode diminuir as margens financeiras de outros bancos, diz Rabelo. Outro risco, segundo Rodrigues, seria o aumento da inadimplência em função do desastre ambiental do RS. Porém, para Rabelo, os efeitos da tragédia serão diluídos e contornáveis em função das medidas de alívio de crédito adotadas.

Um ponto de atenção pode ser a falta de dinamismo e fazer frente à forte competição digital que ocorre no mercando bancário, por se tratar de um banco controlado por ente público. Já Rodrigues destaca a possibilidade de mudar de governo e entrar algum que não esteja muito alinhado com a gestão do banco.