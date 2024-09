Agenda: Vale, Petrobras e Banco do Brasil pagam investidores em setembro

O segundo maior valor é do Banco do Nordeste (BNBR3) que paga juros sobre capital próprio de R$ 2,81 também no dia 2. Serão beneficiados os acionistas que tinham os papéis da empresa no dia 26 de agosto.

Já a Méliuz (CASH3) faz uma redução de capital e distribui R$ 2,53 por ação para os investidores no dia 13 de setembro. Fazem jus ao valor, acionistas da empresa até o dia 2.

Destaque também para a mineradora Vale que remunera seus investidores com juros sobre capital próprio de R$ 2,09 no dia 4 de setembro. Recebem o provento, os acionistas que tinham os papéis da empresa no dia 2 de agosto.

Segunda quinzena

Na segunda quinzena, o maior valor é do Banco Banpará (BPAR3) que paga JCP de R$ 3,80 no dia 19 de setembro. Têm direito a receber o provento investidores que tinham as ações no dia 3 de setembro.

Já o segundo maior valor é da Petrobras, que remunera os seus acionistas com dividendos de R$ 0,45 por ação ordinária (PETR3) e preferencial (PETR4) no dia 20. Fazem jus ao provento, investidores presentes na companhia no dia 11 de junho de 2024.