7 FIIs desafiam a Selic elevada; como ganhar R$ 3.000 todo mês com eles

Segmento : Logística

: Logística Dividend Yield Mensal: 0,74%

0,74% Rendimento por cota: R$ 0,76

R$ 0,76 Patrimônio investido necessário para renda de R$ 3000: 403.539 (3.947 cotas)

O que pode render mais

Nos fundos de papel, se destacam aqueles com portfólios indexados ao CDI (Certificado de Depósitos Interbancários, e principal indexador da renda fixa). Segundo Rodrigo Medeiros, analista de FIIs e fundador do Desmistificando Research, como o CDI é uma derivada da Selic, na medida que a taxa de juros aumenta, os rendimentos destes fundos também crescem, principalmente aqueles que têm forte concentração como o KNCR11 e o VGIR11.

Também é possível encontrar taxas interessantes em FIIs que têm têm uma parcela indexada ao CDI e outra à inflação. Isso porque as perspectivas para o IPCA ainda estão elevadas, afirma Caio Nabuco de Araújo, analista da Empiricus Research. É o caso do FII HGCR11, que possui 72% do portfólio indexado à inflação, mas com taxas de IPCA mais 7,8%. O KNIP11 também segue este formato, com uma taxa média da carteira de IPCA mais 7,5%.

No caso dos fundos de tijolo, o desempenho e as oportunidades vão depender do segmento. O setor logístico, por exemplo, consegue ter um desempenho bom mesmo diante da Selic alta, por conta da boa demanda no e-commerce e varejo online, aponta Felipe Sousa, analista de FIIs da Eleven Research. É onde atua o fundo BTLG11. Já o TRXF11 compra imóveis localizados em grandes centros. Ele já possui uma estabilidade na distribuição de rendimentos recorrentes, que podem aumentar com as vendas de imóveis, destaca Sousa.

O segmento de shoppings acaba tendo um melhor desempenho com os juros baixos. Mesmo assim, a alta da Selic não destrói o valor dos imóveis e nem os benefícios que os shoppings oferecem aos consumidores, aponta Leonardo Garcia, analista de fundos imobiliários do Trix. Segundo ele, com a alta da inflação, algumas lojas conseguem manter seus níveis de venda e repassar os preços aos consumidores. A escolha pelo HGBS11 estaria relacionada ao bom retorno do fundo, a qualidade e histórico de gestão. "Enxergamos a possibilidade de novas vendas que podem melhorar o resultado para o investidor", diz Garcia.