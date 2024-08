Banco do Brasil é opção para ter pagamentos robustos até o fim do ano

O que esperar para os pagamentos

Há quem acredite que as distribuições no segundo semestre serão superiores às vistas na primeira metade do ano. Oliveira é um dos que acredita nisso, olhando para o histórico do banco. No primeiro semestre, o pagamento foi abaixo de 45% do lucro líquido (payout) que o Banco do Brasil estipula. Desta forma, as distribuições do segundo semestre tenderiam a ser mais robustas, na visão dele. "Eles sempre entregaram o payout proposto, no histórico dos últimos 7 anos, então enxergamos dividendos interessantes para o segundo semestre", aponta.

Com lucro maior, pagamentos também devem subir. O analista independente Mário Neto projeta um lucro para o BB de R$ 38,5 bilhões neste ano, alta de 8% diante de 2023. Com payout de 45%, as distribuições de dividendos seriam cerca de 20% maiores as vistas no ano passado. A estimativa de Neto é que o Banco do Brasil pague R$ 1,25 por ação entre agosto e dezembro. Isso representaria 4,75% de dividend yield para o segundo semestre. "É um excelente retorno em dividendos para apenas cinco meses", pontua.

A inadimplência do Banco do Brasil deve ser menor. Principalmente no segmento agro, tende a ser mitigada nos próximos meses após a aprovação do plano Safra, diz Sergio Biz, analista focado em dividendos e sócio do GuiaInvest.

Mas o lucro pode não ser tão alto. Na contramão, Marco Saravalle, analista CNPI-P e sócio-fundador da MSX Invest, acredita que mesmo com o banco mantendo as projeções de lucro para 2024 entre R$ 37 bilhões a R$ 40 bilhões, provavelmente entregue algo próximo a R$ 37 ou R$ 38 bilhões - faixa menor da estimativa. Com isso os dividendos também seriam mais conservadores na segunda metade do ano.

Vale investir?

Analistas ouvidos pela coluna projetam um DY entre 10% e 11% para os próximos doze meses, com preço limite para compra entre R$ 28,50 e R$ 33,30.