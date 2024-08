Petrobras quadruplicou patrimônio de investidores: quanto renderam R$ 3.000

R$ 3.000 em cinco anos

Quantidade de ações compradas há 5 anos: 381

Dividendo recebido: R$ 9.929,70

Capital acumulado (dividendo + valorização + aporte): R$ 14.760,30

Fonte: simulação Felipe Pontes, Avantgarde Asset Management. Não considera reinvestimento dos proventos

A Petrobras ainda vale para dividendos?

Os olhares do mercado estão atentos para desdobramentos no novo plano estratégico da companhia (2025-2029) no segundo semestre. Segundo analistas consultado pela coluna, a expectativa de dividend yield (retorno em dividendos) oscila entre 12% e 21% para 2024, com recomendações que variam de neutra para compra.

Para a segunda metade do ano, a Petrobras segue como uma boa alternativa para quem busca dividendos, diz Ilan Arbetman, analista da Ativa Investimentos. A companhia pode ser beneficiada principalmente se o preço do petróleo Brent superar os US$ 80 o barril e o dólar estiver em um patamar médio de R$ 5,40.