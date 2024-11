13 ações pagam dividendos acima da Selic de 11,25%; saiba quais são

Mas não é apenas em 2025 que a companhia é alternativa de investimento. Segundo Renato Nobile, sócio e gestor da Buena Vista Capital, a Direcional é uma empresa bastante sólida, com a maior qualidade do setor de construção civil e um gestão impecável. "Para uma estratégia de longo prazo, a Direcional cai como uma luva", defende.

Claro que também existem riscos de investir na companhia e que podem pressionar os proventos. Poladian cita para o curto e médio prazo a inflação para o setor e a disponibilidade de mão de obra. "No setor de baixa renda, quando a empresa realiza uma venda, o recebível não é corrigido, com a empresa ficando exposta as variações de matéria prima e dissídio", aponta.

Petrobras (PETR4)

Figurinha carimbada entre as maiores pagadoras de dividendos da bolsa, a Petrobras (PETR4) é uma das maiores petroleiras do mundo, com expertise em águas profundas.

A companhia possui um endividamento controlado e um baixo custo de extração. "Isso faz com que ela tenha boa capacidade de geração de renda ao acionista, mesmo em momentos de queda no preço do barril de petróleo", afirma Gabriel Duarte, analista da Ticker Research.

A Petrobras consegue ser resiliente aos juros elevados, dada a sua alavancagem controlada- 1,2 vezes dívida líquida/Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização). Duarte destaca que a dívida da companhia é em dólar e o cenário no exterior é de queda dos juros, na contramão do visto no Brasil.