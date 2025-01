Dividendos de janeiro: ELET6, CXSE3, ISAE4 e mais 42 pagam acionistas

Segunda quinzena

Na segunda quinzena o maior valor é da construtora Direcional (DIRR3), que atua no segmento de baixa renda com o programa Minha Casa, Minha Vida. A companhia paga dividendos de R$ 1,27 por ação no dia 16 de janeiro. Ainda dá tempo de garantir este provento, para isso basta ter os papéis da companhia em carteira até o fechamento do dia 3 de janeiro.

O mercado tem boas expectativas para os dividendos da Direcional este ano. Algumas instituições como o Itaú BBA esperam que o dividend yield (retorno em dividendos) da empresa chegue até incríveis 27% em 2025. Saiba mais detalhes nesta reportagem.

O segundo maior valor da segunda quinzena é da holding Monteiro Aranha (MOAR3), que investe na Klabin (KLBN11), Grupo Ultra e no segmento imobiliário. A empresa remunera os acionistas com JCP de R$ 0,82 por papel no dia 31 de janeiro. Fazem jus acionistas presentes na base acionária da Monteiro Aranha em 27 de dezembro de 2024.

Ainda entre os destaques está a transmissora ISA Energia (ISAE3; ISAE4), que finalmente ouviu os investidores e decidiu parcelar seus proventos para pagar com mais frequência.

A companhia paga JCP de R$ 0,79 por ação ordinária e preferencial no dia 21 de janeiro. Ainda dá tempo de garantir o montante, comprando as ações da empresa até o dia 9 de janeiro.