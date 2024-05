Taesa é 'vaca leiteira': corte em dividendos é fim do jogo ou caso pontual?

Desta vez, a proposta da empresa é passar a usar o lucro líquido regulatório. Em 2024, deve pagar no mínimo 75% desse resultado. Já a partir de 2025, a distribuição será de 90% a 100% do lucro líquido regulatório.

Qual é a diferença?

O analista Gabriel Duarte, da Ticker Research, explica a diferença entre ambos: Imagine que uma transmissora recebeu uma indenização de R$ 7 bilhões, um valor que será pago ao longo de vários anos, recebendo em média R$ 20 milhões por ano. Pelo lucro líquido IFRS a companhia precisaria reconhecer o valor de R$ 7 bilhões de uma única vez no seu balanço, mesmo ainda não tendo entrado completamente no seu caixa. Já pelo lucro regulatório, a companhia reconhece apenas o que efetivamente recebeu, no caso os R$ 20 milhões.

É por este motivo que muitas vezes o lucro IFRS fica distante da realidade do lucro efetivo de uma empresa, enquanto o regulatório traz uma fotografia mais próxima do agora. O lucro IFRS também costuma ser mais alto.

Essa mudança na política desagradou algumas pessoas no mercado porque implicava inevitavelmente uma redução nos dividendos. "Infelizmente neste momento a Taesa não pode pagar, então eu julgo a medida como necessária", avalia Ilan Arbetman, analista da Ativa Investimentos.

Por que a empresa precisou mudar sua política

Em entrevista à coluna, o CEO interino da Taesa, Rinaldo Pecchio Jr reconheceu que não queria correr o risco de o endividamento ficar tão elevado ao ponto de mudar a nota da empresa perante as agências de rating. Com a redução no rating, piora também a qualidade de crédito da transmissora e aumentam os custos dos empréstimos.