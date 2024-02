Dividendos no bolso todo mês: veja 16 ações que fazem pagamentos regulares

Vale esclarecer, no entanto, que em alguns meses o pagamento pode ser menor do que outros. Além isso, investir em ações tem riscos, e mesmo as ações mais estáveis podem perder valor e dar prejuízo ao investidor.

Veja empresas mais previsíveis e em setores perenes. Embora nem todas as companhias definam um mês determinado para remunerar investidores no seu estatuto, muitas acabam adotando um padrão que se repete ao longo dos anos. "Olhe para bancos, elétricas, saneamento e seguros com carinho e esteja ciente de que esses setores não tendem a ter uma valorização muito expressiva das suas ações no curto prazo, mas entregam bons dividendos no longo prazo", destaca Duarte. Companhias com resultados mais voláteis, como commodities, nem sempre poderiam ser encaixadas nesta estratégia de renda mensal, salvo exceções.

Confira que empresas pagam dividendos regularmente

O UOL Investimentos fez um levantamento de 16 ações com alguns analistas e considerou aquelas com histórico de remuneração regular e boa sazonalidade nos últimos dez anos, desde 2014. Foram levados em conta apenas os meses que mais se repetem no pagamento de proventos para cada uma das empresas. Desta forma, o investidor receberia no mínimo proventos de quatro empresas por mês. Já no período mais vantajoso, como agosto, ele teria dividendos de onze companhias.

Dividendos mensais: Bradesco, Itaú e Banestes

Além de proventos, os analistas citam que o Bradesco usa bonificação de ações como instrumento de remuneração. Estas ocorrem geralmente em abril, e em média são de 10% - os acionistas recebem uma nova ação para cada dez que detêm. Contudo, em alguns anos o Bradesco já chegou a bonificar em 20%. Em alguns meses, o Bradesco pode ainda pagar um provento complementar, acumulando duas distribuições de juros sobre capital próprio (JCP).