Ibovespa fecha em baixa com Vale (VALE3) e Petrobras (PETR4) em alta; dólar dispara

O Ibovespa encerrou as negociações desta quarta-feira (24) em leve queda, após oscilar durante a maior parte do pregão. O principal índice acionário da bolsa brasileira recuou 0,13%, aos 126.422,73 pontos.

Durante a sessão, o índice Bovespa oscilou entre a mínima de 126.217,81 pontos e a máxima de 126.822,50 pontos. O volume financeiro do dia foi de R$ 18,50 bilhões.

Apesar da variação negativa do indicador, as ações da Vale (VALE3) encerraram o pregão em alta, na contramão do recuo do minério de ferro no mercado chinês. Os papéis da mineradora avançaram 0,61%, a R$ 60,60, enquanto os investidores aguardam o balanço de resultados do segundo trimestre da companhia, que será divulgado amanhã (25).

Além disso, as ações da Petrobras também fecharam em alta, acompanhando o avanço do petróleo no mercado externo. Petrobras ON (PETR3) subiu 1,01%, a R$ 40,90, enquanto Petrobras PN (PETR4) fechou em alta de 0,80%, a R$ 37,73.