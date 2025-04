Suno Asset se destaca entre gestoras de fundos listados, com captação de R$ 272 milhões

Em um momento de seletividade crescente entre investidores, a Suno Asset foi uma das poucas gestoras a registrar captações relevantes no mercado de fundos imobiliários no primeiro trimestre deste ano. A empresa obteve R$ 272 milhões no período, durante as emissões dos FIIs SNFF11 e SNEL11.

O SNFF11, um FOF (fundo de fundos), captou R$ 106 milhões, sendo o único fundo de fundos imobiliários a levantar recursos duas vezes nos últimos dois anos. Já o SNEL11,que atua no desenvolvimento de usinas fotovoltaicas, arrecadou R$ 166 milhões, impulsionado por um desempenho consistente que o colocou como o melhor fundo do IFIX em 2024.

Com esses números, a Suno Asset se posicionou como a única gestora a captar para dois fundos imobiliários no primeiro trimestre, um feito relevante num mercado de intensa concorrência por capital. A soma de R$ 272 milhões também coloca a casa entre as líderes de captação entre os fundos listados neste ano até o momento.

O ambiente para novas emissões tem sido desafiador, num cenário de juros elevados e FIIs com desconto em relação ao valor patrimonial, combinação que leva o investidor a se tornar mais criterioso na escolha de onde alocar seu capital. Desta forma, os fundos que conseguiram captar nos últimos meses foram aqueles que apresentaram um histórico sólido de performance e uma tese de investimento bem estruturada.

Fundos mostram disciplina e processos estruturados para captar em cenário desafiador

O sucesso das captações do SNFF11 e do SNEL11, na visão da gestora, reflete um trabalho consistente baseado em disciplina na alocação, gestão de riscos e processos estruturados. "Nosso compromisso é com performance no longo prazo. Isso passa por ter um time forte, processos bem definidos e disciplina na execução da estratégia", diz Vitor Duarte, CIO da Suno Asset.