Gol (GOLL4) firma acordo com Boeing e destrava US$ 235 milhões para credores

O Tribunal de Falências dos Estados Unidos aprovou os termos do acordo firmado pela Gol Linhas Aéreas (GOLL4) com a Boeing. Atualmente, a companhia aérea brasileira tem pedidos para 91 aeronaves do modelo 737 MAX fabricados pela empresa norte-americana.

O acerto faz parte do processo de recuperação judicial da empresa conduzido nos EUA, sob o procedimento Chapter 11.

Com a aprovação, anunciada em comunicado enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a Gol (GOLL4) aumentará a distribuição de capital aos credores quirografários para o mínimo de US$ 235 milhões, sendo que qualquer aumento adicional dependerá de negociações com outros credores.

Além disso, a companhia afirmou que "reduzirá significativamente seu endividamento, convertendo em capital ou extinguindo até aproximadamente US$ 1,7 bilhão de sua dívida financiada antes do início do Procedimento de Chapter 11 e até aproximadamente US$ 850 milhões de outras obrigações".

Gol (GOLL4): situação financeira e ações em alta

No quarto trimestre de 2024 (4T24), a Gol registrou um prejuízo líquido de R$ 5,1 bilhões. O valor representa uma piora em relação ao prejuízo de R$ 1,09 bilhão reportado no mesmo período de 2023, um aumento de quase cinco vezes.