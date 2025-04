Zamp (ZAMP3) cancela programa de ADRs nos Estados Unidos; ações disparam no ano

A Zamp (ZAMP3), operadora da rede Burger King no Brasil, anunciou que encerrará seu programa de recibo de ações (American Depositary Receipts, ADR na sigla em inglês) na Bolsa de Nova York.

A medida foi aprovada pelo Conselho de Administração da companhia. O programa permitia que investidores estrangeiros negociassem, nos Estados Unidos, ativos lastreados em ações da companhia. A data efetiva para o encerramento do contrato de depósito será 12 de maio de 2025.

"A Companhia notificou o Depositário sobre a rescisão do Contrato de Depósito e o Programa de ADR e orientou o Depositário a enviar uma notificação sobre a rescisão para os proprietários e detentores dos ADSs e a realizar todas as medidas necessárias aplicáveis para o encerramento do Programa de ADR", informou a empresa em comunicado.

O Conselho também aprovou a rescisão do contrato de depósito com o J.P. Morgan, que atuava como depositário das ações reais que estão por detrás dos ADRs. Cada ADR representava quatro ações ordinárias da Zamp.