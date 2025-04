Investimento em terras mantém tração apesar de cenário desafiador para grãos

"Quanto maior a produtividade da fazenda, maior será o valor que o fundo receberá pela locação. E como a produtividade do Estado superou a marca de 65 sacas por hectare, há uma expectativa de bônus no pagamento", afirmou Franzin, em live no canal da Suno Asset.

Na visão do analista, o avanço da produtividade e a adesão crescente de investidores à tese de valorização de terras reforçam a atratividade de longo prazo do segmento. "O investimento em terras no Brasil tem sido extremamente lucrativo. Quando comparamos com o CDI ou com a própria Bolsa nos últimos 15 anos, a valorização foi maior", disse.