Tarifas de Trump: Brasil pode se beneficiar de guerra comercial, avaliam XP e BTG

Além disso, as exportações brasileiras de carne bovina para os EUA já enfrentam tarifas superiores a 10%, especificamente de 26%. Portanto, o tratamento da cota de isenção tarifária permanece incerto.

"O Brasil pode se beneficiar da demanda de outros países, caso esses adotem medidas de retaliação. A oportunidade é particularmente relevante em mercados asiáticos como China, Japão e Vietnã ? sendo os dois últimos mercados que o Brasil busca abrir para exportações de carne bovina ainda este ano. A Minerva (BEEF3) deve emergir como uma das principais beneficiárias nesse processo", avalia o BTG.

No setor avícola, o cenário é semelhante ao da carne bovina, com oportunidades para os exportadores brasileiros em caso de retaliações, mas com uma preocupação adicional: o possível aumento dos preços internos dos grãos, que impactaria a rentabilidade das empresas do segmento.

Vale lembrar que, nesta sexta-feira (4), a China anunciou retaliações aos EUA com tarifas de 34%, o que pode gerar efeitos indiretos ao Brasil no comércio internacional.

Tarifas Donald Trump: empresas afetadas

Os analistas do BTG ressaltam que, para a Embraer (EMBR3), a tarifa adicional de 10% sobre o Brasil é uma notícia negativa, já que os Estados Unidos são um mercado relevante para a empresa em dois segmentos: aviação executiva e comercial. Ainda assim, o impacto foi mais brando do que o imposto a fabricantes europeus, como Airbus e Dassault.

No caso da Tupy (TUPY3), que também tem uma forte exposição aos EUA, o risco tarifário parece limitado, segundo o BTG. Cerca de 25% das vendas da companhia estão diretamente ligadas ao mercado norte-americano. A empresa exporta tanto a partir do México (11% das vendas totais) quanto do Brasil (12-15%), e esses volumes estão sujeitos às tarifas.

No entanto, a Tupy é a única do seu segmento no mercado americano e seus contratos preveem repasses automáticos. O maior risco, segundo o BTG, seria uma eventual queda na demanda por veículos nos EUA, o que afetaria as montadoras e, indiretamente, a empresa.