Gol (GOLL4) anuncia renúncia de VP responsável por finanças e RI

A Gol Linhas Aéreas (GOLL4) anunciou a saída de Eduardo Guardiano Leme Gotilla, que ocupava os cargos de diretor vice-presidente financeiro e diretor de relações com investidores da companhia.

Com isso, o Conselho de Administração da empresa determinou que o CEO, Celso Guimarães Ferrer Junior, acumule interinamente as funções até a escolha de um novo executivo.

Em fato relevante divulgado ao mercado, a empresa agradeceu a "integral dedicação" de Eduardo Gotilla e informou que haverá um período de transição dos cargos.

Gol (GOLL4): recuperação judicial e saúde financeira

A Gol, uma das principais companhias aéreas do Brasil, atualmente está em recuperação judicial nos Estados Unidos sob o procedimento Chapter 11.

No último balanço, a empresa divulgou que reportou um prejuízo líquido de R$ 5,1 bilhões no quarto trimestre de 2024 (4T24). O valor representa uma piora significativa em relação ao prejuízo de R$ 1,09 bilhão reportado no mesmo período de 2023 ? um aumento de quase cinco vezes.