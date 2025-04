BRF (BRFS3) é a preferida da XP no setor de proteínas; veja preço-alvo

A BRF (BRFS3) segue como a principal escolha da XP Investimentos no setor de proteínas. Em seu relatório mais recente, a corretora destacou um valuation mais atrativo e fundamentos robustos para 2025, mantendo o otimismo em relação à empresa.

Segundo a casa de análises, a companhia apresenta um bom ponto de entrada, considerando o desempenho recente abaixo dos pares e o posicionamento leve dos investidores, além de um forte momentum de lucros no curto prazo. Nos últimos seis meses, as ações da BRF recuaram mais de 16%.

"Desde os decepcionantes resultados do 4T24, as ações da BRF tiveram um desempenho inferior em relação aos pares em aproximadamente 32% e ao IBOV em cerca de 35%, impulsionado por um forte de-rating, apesar de não haver deterioração significativa nos fundamentos da empresa", comentam os analistas da XP.

O relatório também abordou preocupações com os custos, especialmente devido aos preços do milho e previsões climáticas. No entanto, os analistas observam uma leve melhora nas projeções climáticas, além de preços favoráveis para o farelo de soja.