Memecoins: vale investir ou é apenas diversão? O que dizem os especialistas

Investidor pode ficar refém de 'hypes' nas redes. Esse movimento pode durar alguns poucos dias ou horas. É diferente de ativos como o bitcoin ou a ethereum, em que as atualizações ou propostas são fundamentais para o valor de mercado.

Aposta depende do perfil e apetite por risco. Enquanto alguns investidores tiveram ganhos expressivos, como um investidor anônimo que, em maio, transformou US$ 3 mil em US$ 46 milhões com a compra da memecoin Pepe, muitos outros perderam dinheiro, ressalta Andressa Paiva, head de comunicação do Allintra, plataforma de negociação de moedas digitais. Ela afirma que as memecoins são extremamente voláteis e especulativas, o que as tornam mais uma aposta do que um investimento sólido.

São comuns as histórias de pessoas que ficaram milionárias com memecoins. De fato, é possível, mas o risco é bastante alto. Afinal, essas moedas não passam de brincadeiras digitais. Elas não têm tecnologia ou fundamentos que vão ajudar ou indicar uma alta ou baixa do preço do token .

Beto Fernandes, analista da Foxbit

Quanto da carteira pode ser investido no ativo?

Mesmo para investidores arrojados, o indicado é ter uma pequena parcela da carteira alocada em memecoins. Em números, Paiva afirma que isso deve representar menos de 5% do portfólio. Assim, o impacto de uma possível perda completa do investimento é minimizado. "É preciso lembrar que enquanto muitos tiveram lucros astronômicos, outros perderam em projetos que fracassaram", afirmou.

Falta de embasamento técnico também é um problema. Dessa forma, é ideal investir uma quantia pequena, que não fará falta mais adiante. É diferente de investimentos mais sólidos, em que a procura é por ganhos a longo prazo. "Uma analogia que a gente costuma fazer é investir em memecoins o dinheiro de uma cervejinha no bar. É aquele valor que não vai trazer qualquer tipo de prejuízo às suas contas", diz Fernandes, da Foxbit.