Por que não falamos sobre dinheiro?

Até pouco tempo atrás, não falava sobre dinheiro com os meus familiares, quem dirá os amigos... Tinha a sensação de que abrir esse lado da minha vida era me tornar vulnerável a opiniões alheias. Não queria nem imaginar as pessoas podendo dar sugestões do que fazer com o meu dinheiro ou que eu poderia estar fazendo melhor.

Esse medo todo vem de onde? Que insegurança é essa? Por que sentimos essa pressão? Segundo a 7ª edição do Raio X do Investidor Brasileiro, pesquisa realizada pela Anbima (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais), 52% das pessoas declaram sentir alto estresse por conta das próprias finanças. Destas, 45% afirmam ter tido gastos maiores que a renda dos seis meses que antecederam a pesquisa.

Você tem perdido o sono por conta de dinheiro?

Ainda na pesquisa, realizada com o Datafolha, 54% das pessoas de classe D/E perdem o sono por conta de preocupações financeiras e 44% afirmam ter discórdias em casa por problemas financeiros — é a parcela da população mais afetada pelo estresse com as finanças. É compreensível que o compartilhamento de suas experiências não aconteça, uma vez que você não tem uma relação positiva com o dinheiro.