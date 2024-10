Apostando no caos: como as bets podem afundar suas finanças

Nos últimos anos, as casas de apostas cresceram de forma exponencial, ganhando espaço no cotidiano de milhares de brasileiros. Seja em jogos de futebol, cassinos online ou loterias instantâneas, as promessas de lucros rápidos e ganhos substanciais atraem cada vez mais pessoas. No entanto, por trás da excitação das vitórias rápidas, esconde-se um cenário de descontrole financeiro que afeta diretamente a vida de muitos apostadores.

Esse problema tem um componente crucial: o fator emocional. Apostar envolve riscos, mas, para a maioria, o envolvimento emocional supera o raciocínio lógico. As apostas se tornam um escape para a adrenalina que, quando mal gerida, impacta negativamente as decisões financeiras. Em vez de uma escolha ponderada, o apostador é impulsionado pela esperança de reverter uma perda anterior ou conquistar uma grande vitória. Essa repetição, alimentada pela ilusão de que o próximo lance será o decisivo, coloca as finanças pessoais em risco, gerando um ciclo de perdas e dívidas.

De acordo com um estudo do Instituto DataSenado divulgado no último dia 1º de outubro, 13% dos brasileiros com 16 anos ou mais declararam ter participado de apostas nos últimos 30 dias. Os que estão com dívidas há mais de 90 dias chega aos 42%. Em relação ao ponto de vista econômico, 27% estão fora do mercado de trabalho e 5% se declaram como desocupados - reforçando o impacto do descontrole financeiro na vida dessas pessoas.