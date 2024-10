Os gargalos que ainda precisam de atenção na regulação das bets

Governo estuda adiantar o início da vigência das regras. O Ministério da Fazenda diz que a questão do prazo está em estudo. A lei prevê o período até dezembro de 2023 para as empresas se adaptarem às novas regras. Considerando a urgência do tema, o governo determinou que só poderão continuar funcionando até dezembro as casas de apostas que já pediram autorização de funcionamento. A partir de outubro, as empresas que ainda não pediram autorização terão a atuação suspensa.

Tributação das bets

Taxação do setor ficou em torno de 35%. Pelas regras já definidas, a carga tributária para as empresas do setor fica em torno de 35%, considerando diversos tributos. Os apostadores devem pagar 15% de imposto de renda sobre os prêmios obtidos.

Taxação deveria ser maior, avalia economista. Para Beni, as casas de apostas deveriam estar sujeitas ao imposto seletivo, que incide sobre itens nocivos à sociedade, como cigarro e bebidas alcoólicas. "A pessoa deveria saber que em cima do que ela ganhar, vai pagar 50%, 60% de imposto, para desestimular", diz. Ela também defende taxação maior de patrocínios e propagandas das bets.

É preciso regulamentar quanto ganha a banca. Beni afirma ainda que nos Estados Unidos, onde os jogos de azar são liberados há muito tempo, há uma regulamentação de quanto a banca pode ganhar. Ela defende que isso seja regulado também no Brasil, em especial após a liberação dos jogos de azar.

Publicidade sem controle

Publicidade das bets hoje é permitida. As regras atuais permitem propaganda de casas de apostas, no modelo de autoregulação. Isso significa que as regras sobre a publicidade do setor são definidas pelo Conar (Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária). A regra também prevê que as casas de apostas poderão ser responsabilizadas por publicidade abusiva ou enganosa feita por influenciadores nas redes sociais.