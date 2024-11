Desconfie de quem tem resposta pronta para a redução da jornada 6x1

Tem sido um tanto negligenciado no debate da proposta de abolição da jornada 6 x1 o fato de que os custos do trabalho no Brasil são relativamente baixos. Não passam de um quarto do que é pago por hora trabalhada nos países da OCDE (Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico), ocupando a trigésima posição, num grupo de 46 economias.

Também não se fala muito de extensão da jornada, no mercado brasileiro. Na comparação com o mesmo grupo de países da OCDE, a média anual de horas trabalhadas no Brasil é a quarta maior, ficando 40% acima da média anual na Alemanha.

Produtividade

Mesmo com jornadas maiores, a produtividade do trabalho no Brasil é baixa e tem se mantido baixa por um longo período. Alega-se que, se a produtividade fosse maior, os impactos negativos de uma redução de jornada seriam mais facilmente contornáveis.

A alegação é verdadeira, mas as razões normalmente apresentadas para explicar a produtividade insuficiente são parciais e incompletas. Costuma-se martelar que o problema deriva da baixa instrução da mão de obra, com origem no problema crônico da educação de má qualidade oferecida no Brasil.

Mas, se é fato que a educação deixa a desejar, é mais fato ainda que as condições de trabalho são as principais determinantes da baixa produtividade. Há estudos suficientes para permitir a conclusão de que a imensa maioria dos trabalhadores que adquiriram formação não trabalha em áreas para as quais estudaram.