Inflação sinaliza que picanha do Lula deve ficar cada vez mais salgada

Caso a marcha dos preços continue no ritmo estimado, mesmo com recuo mensal em novembro, o acumulado em 12 meses continuará acima do teto de 4,5%, fechando 2024 com inflação entre 4,6% e 4,7%.

Confirmadas as projeções, será a terceira carta aberta que o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, terá de publicar explicando por que falhou no controle da inflação e como as falhas devem ser corrigidas.

O IPCA-15 de outubro trouxe vários indicativos das pressões que estão atuando sobre os preços de produtos e serviços.

A média dos núcleos de inflação — medida que exclui itens mais voláteis ou variações de preços apenas temporárias —subiu de 0,18%, em setembro, para 0,43%, em outubro, acumulando 3,81% em 12 meses e chegando a 4,5% na média móvel trimestral anualizada.

O índice de dispersão — que mede o número de itens da cesta do IPCA, em torno de 400, com aumentos de preço no mês — subiu para 58,3%, indicando que seis em cada dez produtos e serviços do IPCA registraram alta de preços em outubro;

Os preços dos chamados serviços subjacentes — uma espécie de núcleo do setor de serviços —, acompanhado de perto pelo Copom, também voltaram a subir, com a média móvel trimestral anualizada batendo em 5%;